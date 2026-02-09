La prima edizione della rassegna Musicisti di Strada a Lignano.

La musica urbana conquista il litorale friulano: nasce “Musicisti di Strada”, una rassegna ideata da Tam Tam Comunication con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro. L’obiettivo della manifestazione è dare spazio a giovani artisti ed esordienti capaci di esibirsi in autonomia, portando il proprio talento direttamente tra la gente.

Le selezioni e le fasi del contest

La rassegna è destinata a talenti maggiorenni, liberi da vincoli contrattuali o manageriali. È possibile candidarsi registrandosi sul sito www.musicistidistrada.it allegando un video di presentazione.

I primi trenta finalisti si esibiranno per le strade di Lignano Sabbiadoro nei giorni 7, 8 e 9 luglio 2026, dove saranno allestiti i totem di Openstage, startup che offre servizi per l’intrattenimento urbano. Sarà il pubblico a votare le esibizioni e a decretare i 10 finalisti.

La finale all’Arena Beach

La serata finale si terrà venerdì 10 luglio 2026 presso l’Arena Beach di Lignano Sabbiadoro. L’evento sarà presentato da Emanuela Folliero alla presenza di una giuria di qualità che eleggerà il vincitore assoluto. In palio un accordo con un’etichetta discografica per la pubblicazione e distribuzione nelle piattaforme digitali di un brano inedito – autoprodotto dall’artista o dal gruppo – e un premio in denaro che permetterà al vincitore di coltivare la propria passione musicale.