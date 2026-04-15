Eureka! Funziona: i vincitori della sfida tra piccoli Archimede friulani

Il mondo dell’impresa e quello della scuola primaria si sono incontrati nuovamente a Udine per la sesta edizione di Eureka Funziona, l’iniziativa ideata da Federmeccanica in collaborazione con il MIUR. Questa mattina, Palazzo Torriani ha ospitato la premiazione dei migliori progetti realizzati da circa 50 alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie “Gianni Rodari” di Udine, “Armando Diaz” di Taipana e “V. Da Feltre” di Nimis.

Davide Boeri, capogruppo delle Industrie Meccaniche di Confindustria Udine, ha sottolineato l’importanza dell’evento spiegando che: “Eureka! Funziona! è un’iniziativa che coglie in forma concreta i valori alla base della cultura industriale: attenzione al domani, intraprendenza e determinazione nel trasformare le idee in realtà tangibili. In fondo, ciò che hanno dato vita questa mattina i giovani inventori delle tre scuole primarie del nostro territorio richiama da vicino le dinamiche tipiche del mondo aziendale, dove la libertà di mettere a fuoco le conoscenze acquisite diventa il motore per dare forma anche ai progetti più ambiziosi”.

La sfida tecnologica e il kit pneumatico

La competizione ha messo alla prova i piccoli partecipanti con un tema tecnico specifico: la pneumatica. Utilizzando un kit composto da palloncini, palline e assicelle di legno, i dieci gruppi in gara hanno dovuto costruire un giocattolo mobile, documentando ogni fase della creazione in un diario di bordo e realizzando persino una campagna pubblicitaria per il proprio prodotto. I piccoli inventori si sono guadagnati il plauso di Boeri “per essersi messi in gioco con questa competizione tanto semplice quanto stimolante”.

I vincitori e le menzioni speciali

La giuria, composta da Davide Boeri, Eva Pividori (responsabile Relazioni Industriali, Lavoro, Formazione ed Education di Confindustria Udine) e Federico Busato (coordinatore Rapporti con il territorio dell’ISIS Arturo Malignani di Udine), ha assegnato il primo premio all’invenzione denominata “Un giorno del passato”, realizzata dalla classe IV B della scuola primaria Rodari di Udine. I vincitori hanno ricevuto un premio di 400 euro per l’acquisto di materiale didattico.

La motivazione ufficiale ha descritto l’opera come un giocattolo sofisticato e ben strutturato, capace di unire ricerca storica, cura estetica e precisione logica, risolvendo con entusiasmo le criticità emerse durante la costruzione. Oltre al primo posto, sono state assegnate menzioni speciali al “Cannone della pace” della primaria De Feltre di Nimis, e ai progetti “Scavino” e “Maxx2” della scuola Armando Diaz di Taipana. Tutti i piccoli partecipanti hanno ricevuto un attestato di merito e una merenda offerta da Bouvard Italia spa di Fagagna.

L’obiettivo del progetto Spirito d’Impresa

I punti di forza di Eureka! Funziona! sono quelli di aiutare a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda.

Lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l’attitudine al lavoro di gruppo e la creatività.

L’intero percorso di ideazione e creazione del giocattolo, del diario e della pubblicità richiede poi l’applicazione autonoma — seppur guidata dagli insegnanti — di conoscenze in matematica, italiano, arte e immagine, oltre a stimolare abilità pratiche e manuali.

L’iniziativa rientra nell’ambito del più ampio progetto Spirito d’Impresa lanciato da Confindustria Udine nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia per favorire la generazione di nuova imprenditorialità e far emergere i giovani talenti nascosti tra i banchi di scuola.