Spilimbergo si prepara a ospitare la terza edizione dello Spililand Summer Festival, che si terrà nell’area La Favorita da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026. La rassegna, ormai consolidata nel calendario estivo friulano, propone un cartellone che spazia dall’indie rock alla musica urban, integrando l’offerta musicale con proposte enogastronomiche locali.

L’apertura e il contest per emergenti

L’anteprima dello Spililand scatta già il 25 aprile con l’inizio del contest dedicato alle band emergenti. Dopo cinque tappe di selezione tra Spilimbergo e Aviano, i finalisti si sfideranno per un montepremi di 1.500 euro proprio sul palco principale del festival durante la serata inaugurale del 25 giugno. Ospiti della serata, i Tre Allegri Ragazzi Morti, storici protagonisti dell’indie rock italiano, saranno presenti in giuria e, a seguire, si esibiranno dal vivo con un concerto gratuito per il pubblico.

Il weekend: dagli anni ’80 all’unica data di Rkomi

Venerdì 26 giugno la programmazione vira verso l’intrattenimento tematico con “Gli Anni 80 – Il ritorno”, un party dedicato alle hit del decennio con performance scenografiche. Il momento principale della manifestazione è previsto per sabato 27 giugno con l’arrivo di Rkomi. Dopo il successo invernale nei teatri e il nuovo singolo “Vacci piano” con Emma Marrone, il tour estivo “Mirko in estate” farà tappa allo Spililand, l’unica data annunciata nel Triveneto per l’artista milanese. Per entrambe le serate i biglietti sono in vendita su Ticketone.

Gran finale e attività collaterali

Il festival si chiuderà domenica 28 giugno con il format “Hangover” di Radio PiterPan, una serata a ingresso gratuito dedicata ai successi degli anni 2000. Oltre alla musica, l’area La Favorita sarà attrezzata con stand enogastronomici del territorio e ospiterà attività collaterali legate allo sport e alla cultura, con l’obiettivo di intercettare non solo il pubblico dei grandi concerti, ma anche turisti e famiglie presenti in zona.