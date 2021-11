Presentato il programma di Natale a Udine.

È ai nastri di partenza “Natale a Udine”, il programma di eventi messo a punto dal Comune di Udine per animare la città lungo tutto il periodo dell’Avvento sino alla metà del prossimo mese di gennaio. Il calendario, messo a punto dall’assessorato alla Cultura, vede il contributo della biblioteca, dei Civici Musei, del Museo Etnografico e del Museo Friulano di Storia Naturale, oltre che delle iniziative organizzate dall’assessorato al Turismo e Grandi Eventi e da quello all’Istruzione.

La programmazione, il cui calendario è stato presentato stamani a Palazzo D’Aronco, è arricchita dalle proposte di una ventina di realtà associative del territorio, che presentano una serie di progetti articolati non solo per il centro storico, ma anche per le periferie cittadine, con una particolare attenzione alla tematica “Le tradizioni natalizie in Friuli”. Nel cartellone trovano spazio i più diversi generi e linguaggi: musica, teatro, arte, danza, incontri, letture e giochi. Oltre cento eventi per sette settimane di programmazione compongono un cartellone ricco e variegato con proposte culturali per tutte le fasce di età e le aree d’interesse.

L’accensione del Natale.

Si comincia venerdì 26 novembre alle 18 con l’accensione delle luci degli alberi di Natale in via Lionello e piazza Duomo. Per l’occasione la città verrà addobbata con festose luminarie e suggestive proiezioni sui principali palazzi, porte e piazze. Gli zampognari dell’associazione Musicologi animeranno la festa con le tradizionali melodie natalizie. Domenica 5 dicembre alle 10 in piazza Venerio ci sarà l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio, irresistibile attrazione dall’atmosfera tipicamente natalizia, mentre per l’ultima notte dell’anno il cielo di Udine s’illuminerà di fuochi artificiali con lo spettacolo pirotecnico silenzioso alle 24 di venerdì 31 dicembre dal colle del Castello.

La musica e la danza.

Grande spazio avrà la musica. Sabato 3 dicembre alle 20.45 al teatro Nuovo Giovanni da Udine il Ceghedaccio proporrà l’evento vintage “Let the music Play” con la Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg diretta da Denis Feletto. Un altro impedibile concerto, sempre al Teatro Nuovo, si terrà giovedì 23 dicembre in occasione del ventitreesimo anniversario della strage dei poliziotti di viale Ungheria con la straordinaria partecipazione di Piano Twelve, spettacolare ed emozionante ensemble di dodici pianoforti che traghetterà il pubblico in un viaggio da brivido attraverso quattro secoli di musica, proponendo le più belle melodie di sempre in una girandola di brani senza tempo, da Bach a Piazzolla, da Williams a Lennon. Il concerto è offerto dal Comune di Udine. Molti altri concerti, tanti quelli gospel, troveranno casa nelle chiese cittadine come quelli proposti dall’Accademia Organistica Udinese per la rassegna “Note d’organo in città”, con la direzione artistica di Beppino Delle Vedove, o quelli della Fondazione Luigi Bon dal titolo “Natale di armonie”, con la direzione artistica di Claudio Mansutti.

Anche la danza è di scena con due appuntamenti: giovedì 23 dicembre alle 17 e alle 21 al Palamostre lo spettacolo “Natale in danza” propone le coreografie degli allievi più grandi delle scuole di danza Axis. L’evento speciale “Nuevo Tango” è in programma venerdì 7 gennaio al Palamostre alle 20.45 cura dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani.

Nei quartieri e al museo.

Diversi ed articolati, poi, i progetti a tema realizzati sull’intero territorio comunale da associazioni culturali, parrocchie e pro loco. Inoltre è in programma una serie di visite guidate e racconti in movimento per famiglie alla Galleria d’Arte Antica in Castello, al Museo Etnografico e in Casa Cavazzini.

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione ed obbligatorio il green pass per accedere agli eventi al chiuso. Per informazioni: www.comune.udine.it

