Udine si prepara ad accogliere il concerto dei Fast Animals and Slow Kids.

Il programma dei concerti estivi al Castello di Udine entra nel vivo. Domenica 29 giugno saranno i Fast Animals and Slow Kids, gruppo alternative rock italiano, a portare a Udine l’unica data in Friuli Venezia Giulia del loro tour estivo, che segue la pubblicazione del nuovo album “Hotel Esistenza”. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inserito nel calendario di UdinEstate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie, poste in Piazza Libertà, a partire dalle 19.30. Porte aperte al pubblico alle 20.00 e inizio concerto alle 21.30. Si ricorda che l’unico accesso all’area dell’evento sul colle del castello sarà da Piazza Libertà.

Chi sono i Fast Animals and Slow Kids.

Peri Fast Animals and Slow Kids, band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), il palco è il luogo dove esprimere al massimo l’essenza del loro essere e della loro musica e dove condividere con i fan i loro storici successi oltre ai brani del nuovo album “Hotel Esistenza”, il settimo di studio della band. I FASK nascono a Perugia nel 2008 e si affermano nella scena indie italiana con un sound post-punk energico e testi intensi. Dopo il primo EP “Questo è un cioccolatino” (2010) e l’album d’esordio “Cavalli” (2011), la band cresce con “Hybris” (2013) e “Alaska” (2014), diventando un punto di riferimento dell’alternative rock italiano. Nel 2019 firmano con Warner Music Italia e pubblicano il fortunato “Animali Notturni”, che li porta al grande pubblico. Nel 2024 celebrano i dieci anni di “Hybris” e “Alaska” con un tour europeo e lanciano il nuovo album “Hotel Esistenza” (ottobre), anticipato dai singoli “Come No” e “Festa” a cui segue un tour che registra numerosi soldout. Ora la band è pronta a infiammare i palchi estivi, tra cui quello del Castello di Udine il 29 giugno.

Gli appuntamenti in Castello proseguono nei prossimi giorni con la conferenza spettacolo di Marco Travaglio dal titolo “I migliori danni della nostra vita”, lunedì 30 giugno, e lo show “Ti racconto una storia”, con l’attore Edoardo Leo, martedì 1 luglio.