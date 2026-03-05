Nuova libreria Feltrinelli a Udine, al centro commerciale Città Fiera.

Feltrinelli inaugura a Udine una nuova libreria al piano terra del centro commerciale Città Fiera, in Zona Rosa. Con questa apertura, la presenza di Feltrinelli in città si articola in due luoghi distinti e complementari: la libreria in Galleria Bardelli, punto di riferimento nel centro urbano, e il nuovo spazio a Città Fiera, che porta i servizi e la storia di Feltrinelli in un diverso contesto della vita cittadina.

La nuova libreria, di 150 mq, propone più di 15mila titoli tra novità e catalogo. Accanto alle uscite più recenti trovano spazio anche i titoli di catalogo, offrendo continuità e ampiezza di scelta. L’assortimento comprende narrativa italiana e internazionale, romance, libri per bambini e ragazzi, young adult, manga e fumetti, manualistica e saggistica, oltre a una selezione di cartoleria.

All’interno del centro commerciale, la presenza di un’area dedicata ai vinili rappresenta un elemento distintivo: una selezione che affianca novità e grandi classici, in dialogo con la proposta libraria.

Inserita nella rete delle librerie Feltrinelli, la sede di Città Fiera dialoga con la libreria del centro cittadino e con l’intero sistema delle librerie del gruppo, offrendo ai lettori un ulteriore elemento di continuità e di accesso alla proposta culturale Feltrinelli.

L’inaugurazione si terrà oggi, giovedì 5 marzo, alle ore 18.30 con Giovanni Montanaro, recentemente tornato in libreria con Il fuoco di Venezia (Feltrinelli). L’incontro sarà seguito da un brindisi inaugurale aperto al pubblico.