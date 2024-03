Fermato alla guida con un falso permesso internazionale, denunciato

Il permesso di guida rilasciato a Dubai non era valido.

Nel pomeriggio di domenica 3 marzo la pattuglia del Pronto Intervento e Viabilità della Polizia Locale ha fermato un veicolo per un normale controllo stradale: a bordo erano presenti 4 persone e il conducente, di origini egiziane, ha fornito un Permesso Internazionale di guida, non accompagnato da regolare patente, apparentemente emesso dalle autorità del Dubai.

Dopo una verifica il documento è risultato non conforme ai modelli in corso di validità. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di falsità materiale e sanzionato ai sensi del Codice della Strada per guida senza patente. Il veicolo, appartenente ad una terza persona, è stato sottoposto a fermo amministrativo come previsto dalle norme. Il proprietario del mezzo dovrà rispondere per l’incauto affidamento dello stesso.