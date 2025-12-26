La tradizionale Festa di Natale Benefica al Comando dei Vigili del Fuoco di Udine

Si è svolta presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine la tradizionale Festa di Natale, un momento sentito e partecipato per celebrare la Natività insieme ai colleghi e alle loro famiglie.



Grande entusiasmo soprattutto tra i più piccoli, che hanno potuto vivere la magia del Natale grazie all’arrivo di Babbo Natale, sceso simbolicamente dal camino con doni per tutti i bambini presenti.

Da alcuni anni, la Festa di Natale rappresenta non solo un’occasione di condivisione all’interno della grande famiglia dei Vigili del Fuoco, ma anche un importante momento di solidarietà. Anche quest’anno, grazie alla generosità dei Vigili del Fuoco, di privati cittadini e di diverse aziende del territorio, è stato possibile realizzare una significativa raccolta benefica.



I fondi raccolti sono stati destinati a tre realtà impegnate quotidianamente nel sostegno alle persone più fragili: “La Casa di Joy”, organizzazione di volontariato che affianca i bambini oncologici e le loro famiglie; l’A.G.M.E.N., Associazione di Genitori di Bambini Emopatici e Neoplastici del Friuli Venezia Giulia; e la Croce Rossa Italiana. Un gesto concreto di vicinanza e solidarietà che conferma, ancora una volta, l’impegno dei Vigili del Fuoco non solo nel soccorso, ma anche nel sostegno alla comunità.