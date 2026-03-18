Caccia al vinile: a Udine torna la fiera del disco tra rarità e anteprime

Gli appassionati di musica e i collezionisti del Nord-Est hanno già segnato la data sul calendario. Domenica 22 marzo 2026, dalle 9:30 alle 19:00, la palestra “Don Bosco” dell’Istituto Bearzi di Udine (via Don Bosco 2) tornerà a trasformarsi in un enorme archivio sonoro per la quattordicesima edizione di “Vinyl Udine”. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Udine, si conferma un punto di riferimento per il mercato del vinile e del CD usato e da collezione.

Oltre 35 espositori da tutta Italia e dall’estero

L’edizione 2026 della fiera del disco di Udine ospiterà più di 35 espositori provenienti non solo dalle principali regioni italiane (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia e Toscana), ma anche da Austria, Slovenia e Croazia.

Sui banchi si troveranno migliaia di pezzi che spaziano tra tutti i generi musicali: dal rock al jazz, passando per funk, soul, punk, new wave, dark, pop, progressive ed elettronica. Oltre all’acquisto, il pubblico avrà la possibilità di scambiare i propri dischi preziosi con gli esperti presenti, favorendo l’incontro tra collezionisti.

Le novità: eventi speciali, libri e locandine rare

La vera marcia in più di questa edizione è rappresentata dai tre eventi collaterali che arricchiranno la giornata. Il chitarrista udinese Michele Pirona presenta “HANDMADE”, suo nuovo lavoro discografico, un album di chitarra acustica e classica pubblicato esclusivamente in vinile 180 grammi. Il disco vanta la collaborazione del chitarrista di fama mondiale Antonio Forcione. Pirona proporrà due brevi esibizioni dimostrative nel corso della giornata per presentare il progetto, con copie del disco disponibili per l’acquisto.

La storia della musica a Trieste: L’autore Giuseppe Vergara presenterà e metterà in vendita il libro “Live in Trieste”, un volume che racconta 54 anni di musica dal vivo (dal 1970 a oggi) nel capoluogo giuliano. infine, la mostra “FVG Live!”: il collezionista Cristiano Pellizzaro curerà l’esposizione di una raccolta di locandine e manifesti rari dei concerti storici tenutisi in Friuli-Venezia Giulia, documentando la preziosa storia dei grandi eventi dal vivo in regione.

Informazioni pratiche per la visita

Per accogliere al meglio i visitatori, la struttura dell’Istituto Bearzi metterà a disposizione un ampio parcheggio gratuito e un servizio bar attivo per tutta la durata dell’evento, rendendo la fiera un’occasione di aggregazione per l’intera giornata.

Dove: Palestra Don Bosco, Istituto Bearzi (Via Don Bosco 2, Udine)

Quando: Domenica 22 marzo 2026

Orari: 9:30 – 19:00

Ingresso: 3 euro