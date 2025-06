Nuovo look per la filiale CiviBank in via Vittorio Veneto a Udine.

Si rinnova la filiale di CiviBank in via Vittorio Veneto a Udine, inaugurata ieri alla presenza della presidente e del direttore generale dell’istituto. Alla cerimonia hanno partecipato anche l’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, che ha impartito la benedizione ai nuovi locali, e l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, la quale ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa.

“Il rinnovamento della filiale di una banca ben presente in Friuli Venezia Giulia giova al territorio perché è la premessa di migliori servizi ai clienti – ha commentato l’assessore regionale alle Finanze Barba Zilli – . Gli istituti di credito, che sono interlocutori dell’Amministrazione regionale, hanno una funzione importante nel fare sistema: si crea così un circolo virtuoso tra pubblico e privato che alimenta la crescita economica”.

“La collaborazione con CiviBank – ha rilevato l’assessore – è particolarmente intensa e fruttuosa: consente rilevanti abbattimenti sulle commissioni di garanzia per il credito alle imprese e la stessa banca è stata la più attiva nella concessione del credito agevolato attraverso il Frie, la cui dotazione – sommata a quella degli altri fondi regionali – supera il miliardo di euro. Tutto questo è lo specchio della solidità del sistema creditizio regionale su cui può contare la storica attitudine al risparmio delle famiglie friulane che ha visto nel 2024 segnali di ricomposizione, in attesa dei dati del nuovo e imminente rapporto Bankitalia”.

“Mi felicito per questo bel passo – ha detto Zilli – e rivolgo i migliori auguri al management e a tutti coloro che lavoreranno quotidianamente in questa filiale perché possano svolgere la loro attività con fiducia e attenzione verso i cittadini”.