Uefa SuperCup a Udine, il Comune lancia una “mappa” dei negozi aperti per tifosi e turisti

Sul sito della finale di Supercoppa saranno indicate le attività aperte.

Udine si prepara ad accogliere la finale di Supercoppa Europea, in programma il prossimo 13 agosto allo stadio Friuli, che vedrà sfidarsi Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur. Un evento internazionale di grande richiamo, che porterà in città migliaia di tifosi e turisti da tutta Europa.

Fin da subito, il Comune di Udine ha lavorato per coinvolgere attivamente gli esercenti, i pubblici esercizi, i negozi e le attività di servizio del territorio, con l’obiettivo di offrire a visitatori e tifosi un’accoglienza all’altezza dell’occasione. Durante gli incontri con le associazioni di categoria e i commercianti, è emersa una proposta concreta: creare uno strumento utile per segnalare ai turisti gli esercizi aperti e i servizi disponibili in città nei giorni dell’evento. Una richiesta che ha trovato immediata disponibilità da parte dell’Amministrazione.

Grazie alla collaborazione con PromoTurismoFVG, sarà a breve disponibile sul sito ufficiale della Super Cup una pagina dedicata all’elenco degli esercizi commerciali aperti, con indicazione dell’orario di apertura e della tipologia di offerta (ristorazione, servizi, negozi, ecc.). La landing page di informazioni sul sito di Promoturismo sarà poi veicolata a tutti i possessori del biglietto per l’evento.

Tutte le attività che aderiranno saranno così visibili sul sito ufficiale dell’evento, contribuendo a offrire un’immagine viva, accogliente e dinamica della città. Per essere inseriti nell’elenco è sufficiente compilare il modulo disponibile al seguente link: https://links.comune.udine.it/udinesupercup-aperture

“Udine si prepara a un appuntamento sportivo di rilevanza internazionale” dichiara il vicesindaco Alessandro Venanzi “E vogliamo che la città tutta sia protagonista. Gli esercizi commerciali rappresentano un presidio fondamentale dell’accoglienza. Con questa iniziativa vogliamo valorizzarli e dare loro la possibilità di entrare in connessione diretta con i tanti visitatori che arriveranno a Udine nei giorni della Supercoppa”.

Il Comune invita tutte le attività interessate a partecipare compilando il modulo entro il 31 luglio per garantire un’organizzazione efficace e una promozione tempestiva.