Bici da 6mila euro rubata a una turista a Lignano, ritrovata e restituita

La turista austriaca ha subito denunciato il furto: la bici è stata ritrovata e restituita dai Carabinieri

Una bicicletta del valore di circa 6mila euro, rubata a una turista austriaca in vacanza a Lignano Sabbiadoro, è stata ritrovata in poche ore dai Carabinieri. Due giovani, un 20enne straniero residente a Udine e un 18enne residente in provincia, sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa. La proprietaria della bici, una turista austriaca di 48 anni, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro per denunciare il furto del mezzo, particolarmente costoso. Dopo la segnalazione, sono scattate subito le ricerche da parte delle pattuglie della locale Stazione dei Carabinieri, con il supporto dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Latisana.

La bici ritrovata e la restituzione alla proprietaria

Gli accertamenti hanno permesso ai militari di individuare in breve tempo la bicicletta, che si trovava nella disponibilità dei due giovani. Il 20enne e il 18enne sono stati quindi fermati e accompagnati al Comando Stazione di Lignano Sabbiadoro. Nei loro confronti è stata formalizzata la denuncia in stato di libertà per ricettazione. È stato inoltre avviato il procedimento amministrativo per il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Lignano Sabbiadoro.

Conclusi gli accertamenti, la turista austriaca è stata invitata in caserma, dove i Carabinieri le hanno restituito la sua bicicletta. Un intervento rapido che ha consentito di recuperare un mezzo di grande valore e di riconsegnarlo alla legittima proprietaria.