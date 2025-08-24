Follemente, il film di Paolo Genovese al cinema all’aperto di Udine

Non solo anteprime. Al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna tornano anche alcuni dei titoli più amati della scorsa stagione: lunedì 25 agosto alle ore 21.15 sarà la volta di Follemente di Paolo Genovese, commedia romantica e divertentissima, irresistibile variazione sul tema di Inside Out, che porta letteralmente in scena mezzo cinema italiano (da Edoardo Leo a Pilar Fogliati, da Claudia Pandolfi a Vittoria Puccini, da Marco Giallini a Claudio Santamaria).

La nostra mente è un posto molto affollato, siamo tutti pluriabitati da tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente? FolleMente è la storia di un primo appuntamento, una commedia che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale.

La biglietteria, ricordiamo, aprirà alle 20.45. La prevendita online è attiva sul sito www.visionario.movie e, grazie alla promozione Cinema Revolution, il biglietto costa solo €3,50.