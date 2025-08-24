Follemente, il film di Paolo Genovese al cinema all’aperto di Udine

24 Agosto 2025

di Redazione

Non solo anteprime. Al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna tornano anche alcuni dei titoli più amati della scorsa stagione: lunedì 25 agosto alle ore 21.15 sarà la volta di Follemente di Paolo Genovese, commedia romantica e divertentissima, irresistibile variazione sul tema di Inside Out, che porta letteralmente in scena mezzo cinema italiano (da Edoardo Leo a Pilar Fogliati, da Claudia Pandolfi a Vittoria Puccini, da Marco Giallini a Claudio Santamaria).   

La nostra mente è un posto molto affollato, siamo tutti pluriabitati da tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente? FolleMente è la storia di un primo appuntamento, una commedia che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale.  

La biglietteria, ricordiamo, aprirà alle 20.45. La prevendita online è attiva sul sito www.visionario.movie e, grazie alla promozione Cinema Revolution, il biglietto costa solo €3,50.

