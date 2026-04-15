Le nuove regole sulle campane a Udine.

A partire da domenica 19 aprile, terza di Pasqua, entrerà in vigore un nuovo decreto firmato dall’arcivescovo di Udine Riccardo Lamba che introduce regole precise sul suono delle campane nelle chiese dell’Arcidiocesi.



Il provvedimento nasce dopo un confronto interno alla diocesi, sollecitato anche da richieste dei sacerdoti e da una serie di segnalazioni arrivate negli ultimi tempi da parte dei cittadini. L’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra le esigenze della vita comunitaria e il rispetto della quiete pubblica.

Niente rintocchi tra le 21 e le 7

La principale novità riguarda gli orari: non sarà più consentito il suono delle campane durante la notte, nella fascia compresa tra le 21 e le 7 del mattino. Restano comunque possibili alcune eccezioni legate a particolari celebrazioni o momenti della vita religiosa.



Il decreto stabilisce anche indicazioni su durata e modalità del suono, mantenendo però il valore simbolico e identitario delle campane, che continuano a scandire i momenti liturgici e la vita delle comunità.



Come spiegato dal vicario generale monsignor Dino Bressan, la decisione arriva dopo un confronto con le autorità competenti: negli ultimi anni si sono registrate diverse denunce legate al suono prolungato delle campane.



L’intento è quindi quello di uniformare le regole ed evitare attriti, senza rinunciare alla tradizione. Il suono delle campane resta infatti un elemento centrale della vita ecclesiale, espressione della fede e richiamo ai momenti comunitari.