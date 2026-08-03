SuperEnalotto, vincite in Friuli: centrati due “5” da oltre 32mila euro

Le vincite al SuperEnalotto a Lignano Sabbiadoro e Trasaghis

La fortuna bacia il Friuli Venezia Giulia con due importanti vincite al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 1° agosto 2026, in provincia di Udine sono stati centrati due “5” da 16.296,19 euro ciascuno, per un totale di oltre 32mila euro.

Come riporta Agipronews, la prima schedina vincente è stata giocata a Lignano Sabbiadoro, nell’esercizio commerciale “Tabacchi Romano” di piazza del Sole 75.



Il secondo “5” è stato invece centrato a Trasaghis, al “Bar Sport” lungo la strada statale 512. Due giocate che hanno sfiorato il premio massimo, portando complessivamente in provincia di Udine oltre 32mila euro.

Il jackpot sale a 204,1 milioni di euro

L’ultimo “6” del SuperEnalotto, del valore di 35,4 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Nessun giocatore è riuscito a indovinare la sestina vincente nell’ultima estrazione. Il jackpot per il prossimo concorso, in programma martedì 4 agosto, sale così a 204,1 milioni di euro.