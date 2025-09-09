A Friuli Doc l’asta dei formaggi: ogni forma porta in tavola le storie dei malgari

L’asta dei formaggi per la prima volta a Friuli Doc.

Ogni forma proposta all’asta sarà diversa dall’altra, espressione irripetibile dell’ambiente in cui nasce: il clima, le erbe dei pascoli, le tecniche di lavorazione familiari. Acquistarla significherà portarsi a casa non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche il racconto vivo di una comunità che, tra sacrifici e innovazione, mantiene viva un’arte antica e la consegna al futuro. L’asta non sarà quindi solo un gioco di rilanci, ma un gesto di sostegno concreto ai malgari, custodi di un patrimonio che va ben oltre il formaggio: un patrimonio che è identità, cultura e paesaggio.

