Friuli Doc, gran finale con Dargen D’Amico: una domenica tra sapori, musica e l’asta dei formaggi

Ultima giornata di festa nel cuore di Udine per Friuli Doc. Domenica 13 settembre la 32ª edizione della manifestazione saluterà il pubblico con un programma che, dalla mattina fino a sera, unirà degustazioni, laboratori, folklore, artigianato e concerti. Il gran finale sarà alle 21 in piazza Libertà, dove è atteso il concerto gratuito di Dargen D’Amico.

Il centro cittadino tornerà quindi ad animarsi fin dalle 10, con numerosi appuntamenti dedicati alle eccellenze del Friuli Venezia Giulia e alle famiglie. Uno dei momenti più attesi del pomeriggio sarà anche la seconda edizione dell’asta dei formaggi di malga, in programma alle 16 sotto la Loggia del Lionello.

Tra degustazioni, tradizioni e laboratori

La giornata comincerà alle 10 alla Loggia del Lionello con “Tra latte, asini e curiosità”, conferenza-degustazione dedicata alla storia dell’allevamento degli asini e alle caratteristiche nutrizionali del latte d’asina. Alla stessa ora, in via Mercatovecchio, l’Artigian-Lab proporrà un laboratorio di pittura, mentre per le vie del centro si esibiranno l’Associazione Amici della fisarmonica Fvg e i Furlans a Manete.



Spazio anche ai bambini. Alle 10, in piazza Primo Maggio, sarà proposto “Squisilizioso! – CookingKids!”, laboratorio gastronomico rivolto ai piccoli dai 5 ai 10 anni. Dalle 11, in Corte Morpurgo, tornerà invece “Alla corte di Campagna Amica”, tra cucina dei cuochi contadini, vino, birra e prodotti della tradizione locale.



Alle 10.30, alla Fondazione Friuli di via Gemona, sarà protagonista il Refosco, con una masterclass dedicata ai vigneti autoctoni friulani tra racconto dalla vigna alla cantina, degustazioni guidate e abbinamenti con piatti tipici. Alle 11, sotto la Loggia del Lionello, il pubblico potrà prendere parte a “Il prosciutto di San Daniele: un’esperienza sensoriale”, mentre alle 11.30 piazza Matteotti ospiterà “Opificio Fred: botanicals attitude”, appuntamento dedicato al mondo degli amari.

Musica e folklore per le vie di Udine

La musica accompagnerà Friuli Doc già dalle ore centrali. Alle 12 Largo Ospedale Vecchio ospiterà Miky Martina, mentre alla Loggia del Lionello andrà in scena “Stelutis in Folclôr”, con il Gruppo Folcloristico Stelutis di Udin. Alle 12.30, sul piazzale del Castello, sarà invece la volta dei Die Jungen D’Incjaroi. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, in piazza XX Settembre suonerà Debby, mentre alle 15 l’Artigian-Lab di via Mercatovecchio proporrà un nuovo laboratorio dedicato questa volta al sughero.

L’asta dei formaggi di malga

Uno degli appuntamenti simbolo dell’ultima giornata sarà alle 16 sotto la Loggia del Lionello, dove tornerà per la seconda edizione l’asta dei formaggi di malga, curata dalla Cooperativa Malghesi. Le forme arriveranno da diverse malghe del Friuli Venezia Giulia e porteranno con sé sapori differenti, legati ai pascoli, al clima, alle erbe alpine e alle tecniche tramandate nel tempo. Sono circa quaranta le malghe ancora produttive in regione, considerate veri e propri presidi di biodiversità e della tradizione montana.



L’asta sarà anche un’occasione per sostenere concretamente chi continua a mantenere viva la produzione casearia d’alta quota, trasformando l’acquisto delle forme in un gesto di valorizzazione di un patrimonio che rischierebbe altrimenti di andare perduto.

Refoschi, erbe e attività per i bambini

Alle 16.30 piazza Matteotti ospiterà “Fitoterapia: erbe, radici e segreti con i farmacisti Favero e Beltrame”. In piazza Primo Maggio, invece, sarà la volta di “La cosa più importante: viaggio tra diversità sociale e biodiversità alimentare”, laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 5 agli 8 anni.



Alle 18 sul piazzale del Castello saliranno sul palco gli Absolute5. Sempre alle 18, in piazza Matteotti, sarà proposta la degustazione “La grande famiglia dei Refoschi in tutte le versioni”, con Peduncolo Rosso, Refosco di Faedis, Tazzelenghe, Terrano e un’anteprima assoluta dedicata al Refosco Bianco. Concerti e appuntamenti diffusi continueranno quindi ad animare le diverse piazze e vie del centro fino alla serata conclusiva.

Il gran finale con Dargen D’Amico

Alle 21 gli occhi saranno tutti puntati su piazza Libertà, dove Dargen D’Amico chiuderà ufficialmente la 32ª edizione di Friuli Doc con un concerto gratuito.



Cantautore, rapper e produttore tra i più riconoscibili della scena italiana, Dargen D’Amico porterà sul palco il suo stile caratterizzato dall’incontro tra pop, rap ed elettronica, insieme ai brani che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. Tra questi anche “Dove si balla”, la canzone presentata al Festival di Sanremo nel 2022 e diventata uno dei suoi maggiori successi. Il concerto sarà l’ultimo grande appuntamento di quattro giorni di festa nel cuore di Udine, chiudendo tra musica e pubblico una nuova edizione di Friuli Doc.