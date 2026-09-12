Doppio intervento nel pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre, per il Soccorso alpino nella zona di Tarvisio. Una giovane ciclista è rimasta ferita dopo una caduta al Bike Park, mentre quasi contemporaneamente altri soccorritori sono intervenuti a Malga Grantagar per tre bambini punti da alcuni insetti.

Il primo intervento è stato attivato intorno alle 16.15 al Bike Park di Tarvisio, dove una 25enne di Motta di Livenza è caduta con la bicicletta mentre affrontava un salto. Nell’impatto la giovane ha riportato traumi all’anca e a una gamba. Sul posto è intervenuto per una prima valutazione il medico della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, arrivato insieme alle squadre di terra. La ciclista è stata quindi immobilizzata sulla barella e affidata all’equipaggio dell’elisoccorso, che l’ha trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Le operazioni si sono concluse intorno alle 17.30.

Tre bambini punti da insetti a Malga Grantagar

Mentre erano ancora in corso le operazioni al Bike Park, altri soccorritori della stessa stazione sono stati inviati, insieme alla Guardia di Finanza, nella zona di Malga Grantagar.

Qui tre bambini, che si trovavano sul posto insieme ai familiari, erano stati punti da alcuni insetti, probabilmente vespe. Anche in questo caso è stato fatto intervenire l’elisoccorso. Il medico ha visitato i tre bambini e ha prestato loro le prime cure. Le loro condizioni non hanno richiesto il trasporto in ospedale e, dopo la valutazione sanitaria, sono potuti rientrare insieme ai familiari.