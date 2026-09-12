Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 13 settembre

Il meteo in Friuli.

Sarà una domenica all’insegna del bel tempo in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni per domenica 13 settembre indicano infatti condizioni stabili, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione e temperature ancora gradevoli.

In pianura le temperature minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi, mentre durante le ore più calde della giornata le massime potranno raggiungere 25-27 gradi. Anche lungo la costa il clima resterà piacevole, con valori minimi tra 16 e 19 gradi e temperature massime comprese tra 24 e 26 gradi.

Nelle prime ore della giornata sulla costa sarà possibile la presenza di Borino, destinato progressivamente ad attenuarsi. Nel corso della giornata prevarranno invece venti a regime di brezza.