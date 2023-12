Furto di componenti di un’automobile a Udine.

Brutto risveglio per un 33enne che, solo al mattino, si è accorto che la sua auto è stata oggetto di furto a Udine. Un furto che ha riguardato solo alcuni componenti, che probabilmente valgono molto se ri-immessi sul mercato.

L’uomo aveva infatti posteggiato il veicolo, una Bmw 420, in via dei Carlini (una laterale delle vie Baldasseria Media e Bassa) per la notte. Oggi, venerdì 15 dicembre, l’ha ritrovata senza l’airbag del volante e senza computer di bordo, per una danno di 10mila euro. Le indagine sono in capo ai carabinieri di Udine.