Furto ai danni degli alpini.

Mentre gli alpini sfilavano, i ladri ne hanno approfittato per derubarli: stamattina, infatti, è stato denunciato ai carabinieri un furto che ha visto vittime alcune penne nere.

I componenti della ex fanfara della Brigata Julia erano alloggiati nella palestra della scuola Valussi di Udine e, ieri tra le 16 e le 16.45, qualcuno vi si è introdotto forzando la porta d’ingresso e ha portato via contanti da una scatola per 5mila euro, ossia i proventi delle quote di partecipazione.