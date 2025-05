Raccolta fondi per sostenere Cas’Aupa di Udine, dopo il furto subito nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi.

Dopo il furto subito a Cas’Aupa, nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi, a Udine scatta la gara di solidarietà. Cas*Aupa festeggiava il successo del festival “Far East Contemporary Sound” – evento organizzato con Hybrida all’interno del prestigioso Far East Film Festival – quando ignoti si sono introdotti nella sede principale in via Val D’Aupa, sfondando la porta blindata e abbattendo parte del muro, per trafugare la cassa con gli incassi. Un colpo violento non solo alle finanze, ma al cuore pulsante di una realtà culturale che da oltre 15 anni è presidio di creatività e inclusione a Udine.

Fondata nel 2009 da un gruppo di giovani desiderosi di rigenerare un immobile abbandonato in un quartiere periferico, Cas*Aupa è oggi molto più di un’associazione: è un laboratorio di idee, un punto di riferimento per la musica dal vivo, il riciclo creativo, la serigrafia, l’etnografia urbana, l’editoria indipendente, la fotografia e la produzione audiovisiva. È un luogo dove l’arte si fonde con l’impegno sociale, promuovendo inclusione, aggregazione e partecipazione attiva.

Per ricostruire ciò che è stato distrutto e tornare a far vibrare la città con cultura, bellezza e condivisione, Cas*Aupa ha lanciato una raccolta fondi su Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Il progetto si intitola “Mamma, ho perso i Lovi” – un titolo ironico per un gesto ignobile ma con una chiara volontà: guardare avanti con determinazione e collettività.