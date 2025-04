La Galleria FARè raddoppia il suo senso artistico con “Doppia esposizione”

Il concetto di “doppio” sarà protagonista della nuova mostra della Galleria FARè, situata in Corte del Giglio, che apre le porte al pubblico venerdì 18 aprile, alle ore 18:30.

La mostra si intitola Doppia esposizione e gioca sul duplice significato della parola: da un lato, la tecnica fotografica che prevede più scatti sovrapposti sulla stessa pellicola; dall’altro, un invito a esplorare il tema del doppio come espressione artistica, attraverso due registri visivi distinti, ma accomunati dalla ricerca estetica.

“La prima sezione trae ispirazione dal concetto di sinestesia, ovvero l’associazione di esperienze sensoriali diverse, con l’intento di dare forma visiva a un’intuizione nata per caso: uno spazio pubblicitario urbano vuoto, osservato a un semaforo, che si trasforma in uno spazio da riempire con un sogno” spiega il fotografo e curatore, Roberto Casasola. Nascono così immagini libere, frutto della fantasia e del desiderio di condividere un’emozione attraverso la visione.

La seconda parte della mostra è un omaggio a Erica Pinzano, ballerina solista presso il Teatro di Lubiana, musa e complice in una serie di scatti in cui interpreta una figura femminile decadente e disincantata, l’opposto della sua vera natura.

Le fotografie, stampate volutamente in chiave bassa, evocano un’atmosfera malinconica, sospesa nel tempo tra sogno e realtà.

Doppia esposizione invita il pubblico a perdersi in un percorso che alterna luce e ombra, introspezione e fantasia. L’inaugurazione è prevista per venerdì 18 aprile, alle ore 18:30, in Via dei Rizzani, 9, interno 3, e la mostra sarà visitabile dal 19 aprile al 10 maggio 2025, dal martedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con ingresso libero.