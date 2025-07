Al via la seconda edizione di INCinema OUTSIDE.

Prende il via domani, giovedì 3 luglio, la seconda edizione di INCinema OUTSIDE, la rassegna di cinema all’aperto accessibile a tutti, che animerà il Giardino Loris Fortuna fino a domenica 6 luglio. Quattro serate gratuite di grande cinema, rese fruibili anche a persone con disabilità sensoriali grazie a sottotitoli specifici e audiodescrizioni via app. L’evento è parte del cartellone estivo di UdinEstate, promosso dal Comune di Udine con il sostegno della Banca di Udine.

Un cinema accessibile a tutti.

Il progetto, ideato da Federico Spoletti, nasce con l’obiettivo di rendere il cinema – e la cultura in generale – accessibile in modo concreto e permanente. Le proiezioni di INCinema OUTSIDE rappresentano un’esperienza realmente inclusiva, capace di unire qualità artistica e partecipazione.

“INCinema OUTSIDE quest’anno assume un significato ancora più forte: dal 28 giugno è ufficialmente entrato in vigore in Europa l’European Accessibility Act, la nuova direttiva che impone l’accessibilità dei prodotti e servizi culturali anche in formato digitale,” ha dichiarato Federico Spoletti. “INCinema è la nostra risposta pratica: un progetto che parte dal cinema, ma guarda a tutte le arti. Per questo nasce anche Open Arts, con l’obiettivo di portare l’accessibilità in ogni ambito culturale.”

I film della prima serata.

Il festival si apre con due titoli premiati: il cortometraggio Comunque bene di Beatrice Baldacci e il film Ricomincio da me di Nathan Ambrosioni. Le serate proseguiranno fino a domenica con film di rilievo internazionale e una formula collaudata: ogni sera appuntamento alle 21.30 con un corto e un lungometraggio, sempre accessibili e a ingresso libero. In caso di maltempo le proiezioni si terranno alla Sala Astra del Cinema Visionario.

Dopo Udine, INCinema OUTSIDE farà tappa a Sappada il 3 e 4 agosto, all’interno del festival “Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle”, portando il cinema accessibile anche tra le montagne, in un contesto ricco di suggestione, cultura e tradizione.