Giocattolo sospeso con la Croce Rossa al centro commerciale: l’ipermercato Carrefour del Parco Commerciale Stop Shop Terminal Nord lancia l’iniziativa “Il Giocattolo Sospeso”, invitando la comunità a partecipare a un gesto di generosità che mira a regalare un sorriso ai bambini più bisognosi. La campagna di solidarietà si svolgerà dal 24 novembre al 24 dicembre.

Come funziona.

L’iniziativa si ispira alla tradizione del “caffè sospeso”, dove si paga un caffè in più per chi non può permetterselo. Qui, si invita a donare un giocattolo nuovo, lasciandolo nell’apposito punto di raccolta allestito all’interno della galleria davanti all’ingresso dell’ipermercato Carrefour. In questo modo ogni donazione si trasformerà in un regalo per un bambino che vive in contesti di fragilità, garantendogli un momento di gioia durante le feste. L’iniziativa “Il Giocattolo Sospeso” conferma l’impegno e la volontà di sostenere la comunità, fungendo da catalizzatore di valori sociali e solidarietà, soprattutto durante il periodo delle feste.

La partnership con la Croce Rossa.

Per assicurare che i doni raggiungano tempestivamente e in modo efficace chi ne ha più bisogno, Carrefour si avvale della preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana (CRI). Saranno i volontari della CRI a occuparsi della raccolta, della logistica e della distribuzione capillare dei giocattoli ai più piccoli sul territorio.