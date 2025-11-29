Tutto pronto per la Staffetta Telethon di Udine.

È tutto pronto: tra poche ore, alle 15 in punto, scatterà la 27ª edizione della Staffetta Telethon Udine – 24 per un’ora, la manifestazione podistica non competitiva che da quasi trent’anni unisce sport, solidarietà e ricerca scientifica. Il cuore di Udine si prepara ad accogliere oltre 26mila partecipanti, in quella che si annuncia come l’edizione dei record.

Con 1.060 squadre iscritte – il numero più alto di sempre, ben oltre le 870 dello scorso anno – l’evento solidale organizzato a sostegno della Fondazione Telethon si conferma uno degli appuntamenti più sentiti in tutta Italia. Insieme alla Staffetta Giovani, partita già stamattina con migliaia di studenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia, si preannuncia un weekend all’insegna della partecipazione e della generosità.

Un circuito nuovo per un evento sempre più grande

La staffetta scatterà dalla piazza I Maggio, lungo un percorso di 2,2 km, completamente nuovo e omologato FIASP. Toccherà alcuni dei luoghi più iconici della città, da via Gemona a via Mercatovecchio, da piazza Libertà fino a via Manin e piazza Patriarcato. Cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta il Villaggio Telethon al Giardin Grande, dove si concentreranno accoglienza, musica e momenti di animazione.

Per chi non potrà essere fisicamente a Udine, resta attiva anche la modalità virtuale tramite l’app ufficiale, con la possibilità di correre da ogni parte d’Italia (e non solo) e far parte del grande abbraccio solidale friulano fino al 30 novembre.



● Staffetta Telethon, le modifiche e come cambia la viabilità di Udine

Ricerca e speranza: la missione continua

L’obiettivo della Staffetta è chiaro e immutato: sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Dal 1990 a oggi, grazie alla generosità dei partecipanti, la manifestazione ha raccolto oltre 3,5 milioni di euro. In Friuli Venezia Giulia, sono stati finanziati 93 progetti per un totale di 17,2 milioni di euro. Tra questi, spicca lo studio sull’Amiloidosi da accumulo di transtiretina (ATTR) condotto dall’Università di Udine, sotto la guida della professoressa Alessandra Corazza.

Stefano Miolo, testimonial della 24 ore

A dare ufficialmente il via alla corsa sarà Stefano Miolo, atleta paralimpico non vedente dal 2019 a causa della distrofia retinica pigmentosa. Divenuto un simbolo di tenacia e riscatto, Miolo ha conquistato titoli nazionali nel ciclismo tandem e ha recentemente completato la maratona di New York. Sarà lui a rappresentare i valori di determinazione e inclusione che animano ogni anno la Staffetta.

Le squadre: un intero territorio in corsa

Carnia per Telethon è, ancora una volta, il gruppo più numeroso con 49 squadre. Seguono l’AFDS (41 squadre) e la Fidas Isontina (17 squadre), senza dimenticare la folta partecipazione dell’Università di Udine (31 squadre), dell’Ateneo triestino (14 squadre) e del personale delle aziende sanitarie regionali.

Ma la bellezza della Staffetta è nella sua incredibile varietà: sportivi, associazioni, studenti, cittadini comuni, disabili, anziani delle RSA e bambini delle scuole. Tutti uniti, passo dopo passo, da un unico grande obiettivo.

La città coinvolta, tra musica, sicurezza e sorprese

L’Automobile Club Udine distribuirà nuovamente i cuori luminosi da indossare in notturna, per garantire sicurezza e visibilità. In parallelo, debutta Radio Telethon, una web radio che accompagnerà atleti e spettatori con musica e intrattenimento per tutte le 24 ore, anche nel cuore della notte.

L’evento sarà presidiato da circa 250 Alpini della Julia, impegnati nei varchi di sicurezza e in pista con 8 squadre, tra cui due in collaborazione con ProgettoAutismo FVG. L’Aeronautica Militare sarà presente con le Frecce Tricolori e una formazione dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Un ponte tra Udine e Taranto

Grande novità di quest’anno è il gemellaggio con la Due Mari Marathon di Taranto, che torna in scena dopo 75 anni. Un maxischermo collegherà in diretta le due città, unite sotto il segno della corsa e della solidarietà, grazie al sostegno della società E77 srl. Parte del ricavato tarantino sarà devoluto a Telethon.