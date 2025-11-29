Ameli si rinnova: inaugurati i nuovi spazi della pasticceria di Castions di Strada

Con l’avvicinarsi del Natale e l’aria che si fa più frizzante, Castions di Strada entra nel clima della dolcezza. È in questo scenario che la pasticceria Ameli inaugura i suoi nuovi spazi: un restyling che arriva esattamente a dieci anni dall’apertura, avvenuta nel 2015 in via Udine 55.



L’attività, nata come progetto familiare da Lisa Mondini e Amedeo Silvestri, si presenta completamente rinnovata. “Abbiamo ampliato gli ambienti, portato più luce e reso tutto ancora più moderno e accogliente”, racconta la titolare Lisa Mondini. “Grazie a tutti per essere qui: oggi è una giornata emozionante per noi. Siamo uno staff di dieci persone che lavorano con impegno e dedizione per questa attività”.



Non solo pasticceria, ma un’offerta a tutto tondo: caffetteria, gelateria, proposte salate e un nuovo spazio per gli aperitivi. “Ora abbiamo anche un angolo shop e confezionamento e una linea salata ancora più ricca, pensata per soddisfare ogni tipo di palato”, aggiunge Mondini.



Il periodo natalizio si annuncia dunque ideale per scoprire la nuova Ameli e lasciarsi conquistare dai suoi classici della tradizione, dai panettoni artigianali alle gubane.

La titolare rivolge alla comunità un pensiero speciale: “Di strada ne abbiamo fatta molta, e sappiamo che ce n’è ancora tanta davanti a noi. A volte in salita, certo, ma oggi abbiamo capito che la direzione è quella giusta. Il vostro affetto ce lo conferma ogni giorno. Ringraziamo tutti i clienti che in questi anni sono passati a trovarci. Ameli è un punto di ritrovo, una location accogliente dove gustare un aperitivo dopo il lavoro, un caffè in tranquillità o una merenda tra amiche. L’anima di Ameli non cambia: si è rinnovata, ma noi continueremo a metterci la stessa passione di sempre.”



La pasticceria nel periodo invernale sarà aperta dalle 7 alle 20; nel mese di dicembre apertura quotidiana.



Per informazioni e prenotazioni: 0432 148 0614