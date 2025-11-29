Tutti con le mani in pasta: il gran finale tra laboratori e una notte da fornaio

L’ultimo weekend di Tutti con le mani in pasta.

Parte oggi il terzo e ultimo weekend di Tutti con le mani in pasta 2025, la manifestazione ideata da Etica del Gusto che per tre fine settimana ha trasformato il Friuli Venezia Giulia in un grande laboratorio diffuso, confermando la forza di un format capace di unire artigianalità, territorio e partecipazione.

Dopo due weekend intensi, segnati da laboratori sempre molto partecipati e da un entusiasmo contagioso tra adulti, bambini e famiglie, il gran finale promette di essere il momento più emozionante dell’intera edizione. Non a caso, alcuni appuntamenti hanno già registrato il tutto esaurito: Cast Bakery Mood di Martignacco, Orso Bakery 1962, La Gubana della Nonna ed Eppinger registrano già il sold out, confermando il grande interesse del pubblico, a testimonianza di quanto l’iniziativa sia amata e attesa.

Durante i weekend precedenti, i partecipanti hanno potuto vivere esperienze autentiche e coinvolgenti: dalla lavorazione del panettone tradizionale ai muffin con il miele delle valli, dai laboratori inclusivi insieme ai ragazzi della cooperativa Arte e Libro fino ai percorsi dedicati alla pasta fresca e alla scoperta delle eccellenze dolciarie del territorio. Un viaggio fatto di mani infarinate, sorrisi, profumi e condivisione, che ha reso protagonisti i Maestri del Gusto e chi ha scelto di mettersi in gioco.

Gli appuntamenti del fine settimana.

Sabato 29 novembre, ad Osoppo, AQA Alta Qualità Artigiana accoglierà gli appassionati con il laboratorio Il Panettone artigianale, un percorso suddiviso su due giornate che permetterà di scoprire ogni fase della lavorazione, dalle lievitazioni ai segreti del grande lievitato delle feste.

Sempre sabato, ad Azzida di San Pietro al Natisone, La Gubana della Nonna proporrà La Gubana, che passione, un omaggio a uno dei dolci simbolo del territorio, tra tradizione, tecnica e racconto delle origini.

Domenica 30 novembre sarà la giornata più suggestiva. A Martignacco, Cast Bakery Mood accompagnerà i partecipanti nella straordinaria esperienza Una notte con noi, una vita da fornaio!, dalle 4.00 alle 8.00 del mattino: un vero e proprio viaggio nel cuore del mestiere, quando il forno si accende mentre il resto della città dorme e il pane prende forma tra silenzio, gesti antichi e profumo di lievito. Un laboratorio già sold out, che rappresenta uno dei momenti più simbolici e autentici di questa edizione.

Nel pomeriggio, Orso Bakery 1962 di Aiello del Friuli, anch’esso sold out, guiderà i partecipanti in Dalla colazione all’aperitivo, un percorso dedicato ai lievitati dolci e salati che raccontano la quotidianità reinterpretata con creatività artigiana.

A Trieste, Eppinger Laboratorio aprirà invece le porte a grandi e piccoli: al mattino con Pasticciamo in laboratorio per bambini e nel pomeriggio con L’arte del pasticcere per adulti, permettendo a tutti di vivere un’esperienza diretta accanto ai professionisti.

Questo ultimo weekend rappresenta l’essenza stessa di Tutti con le mani in pasta: un’occasione aperta a tutti, appassionati, curiosi, famiglie, bambini e professionisti, per entrare nei laboratori e scoprire cosa significa davvero fare artigianato, osservare, imparare e partecipare attivamente. Ancora una volta, Etica del Gusto conferma la sua missione: rendere il pubblico protagonista, valorizzare il saper fare locale e trasmettere il patrimonio di gesti, conoscenze e passione che rendono unico il mondo dei Maestri del gusto