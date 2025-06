Giustizia è sicurezza: a Udine l’incontro di Fratelli d’Italia sulle politiche per l’ordine pubblico

L’iniziativa pubblica organizzata da Fratelli d’Italia Udine.

Giustizia è sicurezza: è il titolo dell’iniziativa pubblica organizzata da Fratelli d’Italia Udine, svoltasi lunedì 23 giugno nella sede del partito in via Grazzano. Introdotti e moderati da Ester Soramel, presidente del circolo locale, sono intervenuti il coordinatore provinciale Gianni Candotto, i consiglieri comunali Luca Onorio Vidoni e Giovanni Govetto, e il Vicepresidente della Regione Mario Anzil. Durante l’incontro sono state illustrate in particolare le misure adottate dal Governo Meloni volte a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.

“Avevamo promesso un’Italia più sicura: stiamo mantenendo l’impegno preso con gli italiani, smentendo la narrazione strumentale della sinistra”, spiegano in una nota i rappresentanti di Fratelli d’Italia. Tra i temi trattati figurano il Decreto Sicurezza, che prevede maggiori controlli e presenza delle forze dell’ordine sul territorio per combattere il crimine: dalle 29.000 nuove assunzioni nelle forze di polizia, alle maggiori tutele per gli agenti in servizio, fino alla lotta alle occupazioni abusive con l’introduzione di uno specifico reato. Ampio spazio è stato dedicato anche all’attenzione per i quartieri e le aree degradate, alla prevenzione della criminalità giovanile, all’aumento degli stipendi per le forze dell’ordine, per concludere con le proposte del gruppo consiliare di Fdi in Comune a Udine promosse in questi anni: dall’apertura dello sportello della Polizia Locale in via Leopardi, all’istituzione dell’unità cinofila, fino alla richiesta, portata avanti con coraggio e determinazione, di una presenza stabile dei militari dell’Esercito a presidio del territorio cittadino.

“Giustizia e sicurezza non solo slogan, ma diritti strettamente collegati a doveri ed è responsabilità condivisa di tutte le istituzioni occuparsene, ognuna per quanto di competenza – proseguono gli esponenti di Fdi. Ogni livello di Governo, dallo Stato alla Regione, passando per il Comune, ha il compito di impegnarsi in modo concreto. Purtroppo, qui a Udine, c’è un’amministrazione di centrosinistra, divisa già sulla definizione di sicurezza, tanto da averci aggiunto la specifica ‘partecipata’, a conferma dell’intento di togliersi ogni responsabilità e lavarsene le mani. Durante l’incontro abbiamo dimostrato, con i fatti e i provvedimenti, come sia invece possibile e necessario agire in modo sinergico per garantire legalità, prevenzione e ordine pubblico”.

“Oggi i cittadini possono sentirsi più sicuri: l’impegno del governo Meloni contro la delinquenza e la criminalità organizzata è costante”, concludono gli organizzatori. “Ringraziamo gli udinesi per l’ampia partecipazione. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con determinazione per ripagare la fiducia ricevuta e restituire dignità alla Nazione, garantendo la sicurezza dei cittadini e la legalità in ogni angolo del Paese”.