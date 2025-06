Alberto Nonino si è laureato campione italiano Promesse (Under 23) nel decathlon.

Ancora una volta, Alberto Nonino dimostra di essere uno dei punti di riferimento dell’atletica nazionale giovanile. Ai Campionati Italiani di Prove Multiple andati in scena a Busto Arsizio, l’atleta dell’Atletica Malignani Libertas Udine si è laureato campione italiano Promesse (Under 23) nel decathlon, aggiungendo così un altro prestigioso tassello al suo già ricco palmarès. Una vittoria arrivata al termine di una gara lunga, combattuta e incerta fino all’ultimo, nella quale Nonino ha saputo gestire la tensione e dare il meglio nei momenti decisivi.

Con un totale di 7551 punti, l’atleta friulano ha migliorato di ben 220 punti il proprio record personale, mettendo il sigillo su un titolo tricolore conquistato con pieno merito. A rendere ancora più prezioso il risultato, la capacità di imporsi in una sfida serrata contro Lorenzo Mellano (Atletica Fossano ’75), battuto per soli 7 punti al termine di un’avvincente rimonta. Il titolo nazionale è ancora più significativo considerando le difficoltà affrontate nelle settimane precedenti: una fastidiosa pubalgia ha condizionato la preparazione, costringendolo a una marcia di avvicinamento discontinua.

Eppure, Nonino ha dimostrato ancora una volta le sue capacità competitive, completando tutte le dieci prove del decathlon con determinazione e trovando nuovi limiti personali proprio nei momenti più importanti. Fondamentali per il successo finale le eccellenti prove nei 400 metri, chiusi in 49.08 (nuovo personale), e nei 1500 metri, corsi in 4’18”, altro record personale che gli ha permesso l’allungo decisivo sul diretto rivale.

Prestazioni che valgono non solo il titolo italiano di categoria, ma anche la qualificazione agli Europei Under 23 di Bergen (Norvegia), in programma dal 17 al 20 luglio, grazie al raggiungimento dello standard richiesto dalla federazione. Nonino, che già in passato aveva conquistato titoli italiani giovanili e presenze in nazionale, si conferma una certezza per l’atletica friulana e una solida realtà a livello nazionale.

Bernardis supera il minimo per Tampere

Ottimi riscontri anche dai Campionati Regionali a Gorizia, dove brillano i giovani talenti in vista degli Europei Under 20 di Tampere (Finlandia). In particolare, Elettra Bernardis si è resa protagonista di una prestazione maiuscola nel getto del peso, portando il proprio primato personale a 14.51 metri, superando sia il precedente outdoor (13.57 m) che quello indoor (13.92 m).

Una misura che le consente di ottenere il minimo per la rassegna continentale. Non paga, la giovane lanciatrice ha ulteriormente migliorato anche il proprio record personale nel lancio del disco, con un’ottima misura di 41.33 metri, chiudendo una giornata da incorniciare con due titoli regionali e una qualificazione agli Europei sempre più concreta.

Rizzi vola sotto i 14 secondi nei 110 ostacoli

Sempre a Gorizia, il velocista Filippo Rizzi ha confermato il suo eccellente stato di forma, andando per la prima volta in carriera sotto il muro dei 14 secondi nei 110 ostacoli. Dopo il minimo per Tampere ottenuto a Modena due settimane fa (14.12), Rizzi ha infatti corso in 13.89, siglando il secondo miglior crono italiano stagionale e migliorando il primato regionale all-time Under 20, precedentemente appartenente all’allenatore, sempre Malignani, Xhonaldo Stylla (14.11 nel 2013).

Con questo risultato, Rizzi riscrive la storia della specialità in Friuli Venezia Giulia, affiancando ora il primato con ostacoli alti di Andrea Alterio, che nel 1992 a Parma aveva fermato il crono a 14.32 e che ora l’allena insieme a Ivan Zadro.

Ora occhi puntati sui Campionati Italiani di categoria, tappa fondamentale per definire le convocazioni ufficiali in vista degli Europei: il titolo nazionale garantirà la qualificazione diretta, mentre per gli altri due posti disponibili si terrà conto della media delle tre migliori prestazioni stagionali.