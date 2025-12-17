Guasto alla condotta dell’acqua, chiusa al traffico viale Tricesimo

Traffico bloccato in viale Tricesimo a causa della rottura di una condotta idrica.

In mattinata il Comune di Udine è intervenuto per chiudere al traffico veicolare il tratto di Viale Tricesimo che dalla rotatoria di Piazzale “Donatori di Sangue” porta alla rotatoria successiva, all’altezza supermercato Lidl. Durante tutta la giornata sarà chiusa al traffico la corsia che da nord conduce al centro città, mentre rimarrà possibile percorrere il viale in uscita da Udine e in direzione nord.

Questa misura si è resa necessaria a causa di un guasto alla condotta della rete idrica, che gli operai di CAFC stanno già provvedendo a riparare. Attualmente sono in corso gli scavi nell’area di intervento, e secondo le prime stime i lavori dovrebbero terminare entro la mattina di giovedì 18 dicembre. Contestualmente dovrebbe essere ripristinata anche la fornitura d’acqua alle utenze interessate nella zona. Successivamente sarà ripristinato anche il manto stradale.