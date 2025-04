Inaugurata la nuova area tecnica del Gruppo Illiria a Udine

Innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente procedono di pari passo al Gruppo Illiria, azienda leader a livello nazionale nel settore della distribuzione automatica, che ha inaugurato venerdì 4 aprile la sua nuova area tecnica nella sede di Udine, situata nella zona industriale in via Jacopo Linussio 1.

Il gruppo vanta una presenza consolidata nel Nord e Centro Italia e serve quotidianamente migliaia di clienti attraverso una rete capillare di distributori automatici, Con una superficie complessiva di 500 metri quadrati, di cui 100 di nuova costruzione, la nuova area tecnica di Gruppo Illiria rappresenta un’eccellenza per l’innovazione e l’efficienza energetica. L’intervento ha permesso di realizzare una sala lavaggio distributori dotata delle più avanzate tecnologie di aerazione e illuminazione, una sala asciugatura con deumidificazione automatica, una moderna sala tecnica per compressori e idropulitrici, e un impianto di depurazione delle acque reflue gestito interamente da remoto.

Oltre alla costruzione di nuovi spazi, sono stati completamente rinnovati 400 metri quadrati di area produttiva esistente, con illuminazione LED, impianti elettrici e meccanici di ultima generazione e postazioni di lavoro ottimizzate per il massimo comfort e rendimento. Le tre nuove sale specializzate – verniciatura, lavaggio e sanificazione componenti, e frigorista – sono state progettate per aumentare la capacità produttiva del 50%, consentendo di passare da 27 a 38 tecnici impiegati.

“Innovazione, sostenibilità ed efficienza sono i tre pilastri su cui abbiamo basato questo progetto – ha dichiarato Mario Toniutti, amministratore delegato del Gruppo Illiria –; grazie a questa nuova struttura, possiamo offrire un servizio ancora più avanzato, garantendo la massima qualità e un minore impatto ambientale. Il nostro obiettivo è far crescere la produzione in modo sostenibile, rispondendo con soluzioni tecnologiche sempre più evolute alle esigenze del mercato”.

All’inaugurazione è intervenuto Roberto Tomè, direttore del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, che comprende la Ziu, nella quale il gruppo Illiria è insediato. “Il Consorzio è soddisfatto di questo nuovo traguardo di Illiria, che rappresenta il culmine dell’innovazione e dell’efficienza tecnologica – ha detto Tomè – in una zona industriale gestita dal Cosef, che punta costantemente al miglioramento e all’eccellenza. In questo contesto, Illiria si distingue come una tra le migliori aziende insediate”.