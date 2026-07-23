Laipacco ha il suo primo parco pubblico: l’inaugurazione all’ex scuola Deledda

Laipacco ha il suo primo parco pubblico. È stata inaugurata ieri mattina la nuova area verde realizzata nei giardini dell’ex scuola elementare Grazia Deledda, al civico 253 dell’omonima via, al termine di un intervento durato circa sei mesi.

L’opera, dal valore complessivo di circa 160mila euro, rappresenta il primo passo di un più ampio programma di riqualificazione e ammodernamento degli spazi pubblici del borgo. Il parco si estende su una superficie di circa 1.650 metri quadrati ed è stato progettato per essere accessibile e fruibile da persone di tutte le età. Durante il periodo estivo rimarrà aperto ogni giorno dalle 7 alle 21.

Al centro dell’area è stato installato un gazebo ottagonale di circa 20 metri quadrati, dotato di pavimentazione, panche e pedane di accesso. Sono stati inoltre realizzati percorsi pedonali in materiale drenante, un nuovo impianto di illuminazione, prese di corrente, una fontanella e un punto dedicato al book sharing. Presenti anche panchine, tra cui una di colore viola, tavoli accessibili, cestini portarifiuti e diverse attrezzature per i più piccoli.

Giochi in legno e nuove alberature

I giochi per bambini sono stati realizzati in legno di robinia, un’essenza naturale e locale. L’area ludica comprende un’altalena a cestone, un’altalena tradizionale, un tunnel sorretto da strutture in robinia e un dondolo.



L’intervento ha riguardato anche la realizzazione del nuovo cancello con rampa di accesso, delle recinzioni, degli allacci ai servizi e dei percorsi drenanti.



Particolare attenzione è stata riservata alla sistemazione del verde. Sono stati piantati due platani e cinquanta arbusti di diverse varietà, tra cui rose, gelsomino, photinia, forsizia e olea fragrans. Le alberature già presenti sono state potate, mentre le aree a prato saranno completate con una nuova semina al termine della stagione estiva.

Il parco sarà utilizzabile anche dagli ospiti del centro

Una recinzione separa ora il parco dall’edificio dell’ex scuola Grazia Deledda, attualmente concesso all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. La nuova sistemazione consentirà comunque la piena fruibilità degli spazi sia da parte dei cittadini sia degli ospiti del centro, operativo fino alle 15.45. Per questi ultimi è stato predisposto un ingresso dedicato.



