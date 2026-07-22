L’incendio di un pannello fotovoltaico lungo l’autostrada A34.

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio, lungo l’autostrada A34 Villesse-Gorizia, nel territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Le fiamme hanno interessato uno dei pannelli fotovoltaici installati ai margini della carreggiata, in direzione Villesse.



Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Gorizia, che ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento. Il tempestivo intervento ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse agli altri pannelli dell’impianto e alla vegetazione circostante.



Una volta domate le fiamme e messa in sicurezza l’area, i soccorritori hanno atteso l’arrivo del personale tecnico incaricato di disalimentare il parco fotovoltaico, così da consentire lo svolgimento degli ulteriori controlli in condizioni di sicurezza.

Sul posto Polizia Stradale e personale autostradale

Durante l’intervento erano presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale del concessionario autostradale, ciascuno per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Non risultano persone coinvolte o ferite.