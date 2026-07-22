Incidente tra due auto sulla tangenziale sud, una si ribalta

22 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

Incidente stradale nella serata di oggi, 22 luglio, lungo la tangenziale Sud, nel tratto compreso tra il Bennet e l’uscita di Cargnacco. Nel sinistro, avvenuto poco dopo le 21, sono rimaste coinvolte due automobili: una delle vetture si è ribaltata sulla carreggiata, mentre l’altra ha riportato danni a una fiancata.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alle persone coinvolte nell’incidente. Presenti anche i Vigili del fuoco, che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’intera area interessata dal sinistro.

Una corsia chiusa durante le operazioni

Per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e svolgere i rilievi in sicurezza, una corsia della tangenziale è stata temporaneamente chiusa, con conseguenti rallentamenti alla circolazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di regolare il traffico.

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