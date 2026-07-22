Incidente tra due auto sulla tangenziale sud, una si ribalta

Incidente stradale nella serata di oggi, 22 luglio, lungo la tangenziale Sud, nel tratto compreso tra il Bennet e l’uscita di Cargnacco. Nel sinistro, avvenuto poco dopo le 21, sono rimaste coinvolte due automobili: una delle vetture si è ribaltata sulla carreggiata, mentre l’altra ha riportato danni a una fiancata.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alle persone coinvolte nell’incidente. Presenti anche i Vigili del fuoco, che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’intera area interessata dal sinistro.

Una corsia chiusa durante le operazioni

Per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e svolgere i rilievi in sicurezza, una corsia della tangenziale è stata temporaneamente chiusa, con conseguenti rallentamenti alla circolazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di regolare il traffico.