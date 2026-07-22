Violento frontale a Gradisca, due persone incastrate nell’auto

I ncidente stradale questo pomeriggio, mercoledì 22 luglio, in via Roma a Gradisca d’Isonzo, dove due automobili si sono scontrate frontalmente. Una delle vetture coinvolte era ad alimentazione elettrica.L’allarme è scattato intorno alle 17.30. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia, insieme al personale sanitario e ai carabinieri.

Tagliate le portiere dell’auto elettrica

Dopo aver effettuato una prima messa in sicurezza del veicolo elettrico, i soccorritori hanno utilizzato cesoie e divaricatori per tagliare le portiere dell’automobile e raggiungere le due persone rimaste all’interno dell’abitacolo.



I due occupanti sono stati estratti dal mezzo e affidati alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasporto in ospedale. Non sono state rese note, al momento, informazioni sulle loro condizioni. Sono invece rimaste illese le persone che viaggiavano sull’altra vettura coinvolta nello scontro.

Mezzi e carreggiata messi in sicurezza

Concluso il soccorso ai feriti, i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza delle automobili incidentate e dell’intera area interessata dal sinistro. I carabinieri hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell’impatto frontale.