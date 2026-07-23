Addio a Giacomo Zanette, presidente di MCZ: trasformò l’azienda in un gruppo internazionale

Lutto nel mondo dell’imprenditoria friulana: è morto nel pomeriggio di ieri mercoledì 22 luglio Giacomo Zanette, presidente di MCZ Group S.p.A., realtà industriale con sede a Vigonovo di Fontanafredda alla quale fanno capo i marchi MCZ, Cadel, Freepoint, Brisach, SIC e Sitalklima.



Zanette si è spento dopo una lunga malattia. Attorno alla famiglia si stringono le comunità di Sacile, sua città natale, e di Fontanafredda, dove ha sede l’azienda che ha guidato per decenni, accompagnandola da una dimensione familiare fino a farla diventare uno dei principali gruppi internazionali nei settori del riscaldamento a biomassa e della climatizzazione.

Quarant’anni alla guida di MCZ Group

Imprenditore riservato, concreto e poco incline alle dichiarazioni, Giacomo Zanette aveva assunto la guida dell’azienda nel 1985. Nel corso di oltre quarant’anni ha diretto la crescita del gruppo con una strategia basata sull’innovazione, sull’apertura ai mercati esteri e sulla capacità di anticipare i cambiamenti del settore.



Alla fine degli anni Ottanta MCZ raggiunse la leadership europea nel mercato dei barbecue in muratura. Nel 1993 arrivò la scelta di entrare nel comparto dei termocamini a legna, mentre all’inizio degli anni Duemila Zanette intuì le potenzialità del riscaldamento a pellet, destinato a diventare uno dei principali ambiti di sviluppo dell’azienda.



Sotto la sua presidenza, MCZ Group ha investito costantemente nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, contribuendo all’evoluzione degli standard del riscaldamento a biomassa. Particolare attenzione è stata riservata anche al design, considerato non soltanto un elemento estetico, ma un fattore distintivo dei prodotti e del marchio. Una scelta che ha consentito al gruppo di ottenere numerosi riconoscimenti internazionali.

Le acquisizioni e l’espansione nei mercati internazionali

La crescita di MCZ Group è passata anche attraverso una serie di acquisizioni strategiche, con le quali l’azienda ha consolidato la propria posizione nel mercato europeo della biomassa. Più recentemente il gruppo ha ampliato la sua attività nel settore HVAC, che comprende le tecnologie per il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione degli ambienti.



Un percorso che ha permesso alla realtà friulana di diversificare la produzione e di porre le basi per una nuova fase di sviluppo, mantenendo al centro l’innovazione e l’internazionalizzazione.

Il passaggio generazionale con il figlio Riccardo

Nel 2019, con l’ingresso in azienda del figlio Riccardo Zanette, il presidente aveva avviato il percorso di passaggio generazionale, con l’obiettivo di garantire continuità al progetto industriale costruito durante la sua vita.

Una transizione fondata sugli stessi principi che hanno accompagnato la crescita del gruppo: visione, concretezza, responsabilità e attenzione alle persone. Giacomo Zanette lascia un’eredità che va oltre i risultati economici e industriali raggiunti. Rimangono la sua capacità di guardare al futuro, il legame con il territorio e la cultura aziendale sviluppata nel corso di quattro decenni, destinata a continuare a orientare il cammino di MCZ Group.