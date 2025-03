Spiagge di Lignano al restyling: sabbia e lavori in vista della nuova stagione estiva

Ruspe e macchinari sono tornati in azione sulle spiagge di Lignano per l’avvio dei lavori di ripascimento e spianatura in vista della stagione estiva. E’ in corso il dragaggio del canale di Lignano, con un’operazione dal valore di 900 mila euro che dovrà concludersi entro il 15 aprile.

Il processo prevede l’utilizzo di una draga aspirante e refluente, che preleverà il materiale dal canale per poi scaricarlo in un’area di Sabbiadoro. Qui la sabbia verrà lasciata a drenare naturalmente prima di essere trasportata in camion fino alle spiagge di Pineta e Riviera. Complessivamente, verranno movimentati 48 mila metri cubi di sabbia, suddivisi tra le due località. A questi si aggiungeranno 76 mila metri cubi di sabbia precedentemente raccolti a monte della spiaggia nel novembre 2024 e rimasti intatti nonostante le mareggiate.

I lavori di ripascimento procederanno con priorità a Riviera, dove la sabbia verrà distribuita negli stabilimenti uffici spiaggia 3 e 2, oltre al Kursaal. A seguire, le operazioni interesseranno Pineta, fino al pontile, con l’obiettivo di rendere gli stabilimenti pronti per il 25 aprile. A Sabbiadoro, il ripascimento riguarderà l’area compresa tra lo stabilimento 11 o 12 e il faro rosso.

I concessionari delle spiagge sono già al lavoro per organizzare la stagione. Dopo il livellamento dell’arenile, dalla prossima settimana inizierà il posizionamento dei paletti per gli ombrelloni. L’apertura delle prime strutture balneari è prevista per Pasqua, il 20 aprile, con l’obiettivo di essere pienamente operativi per il ponte del 25 aprile, ma molto dipenderà dalle condizioni meteo.