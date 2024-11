Scontro tra auto e scooter in rotonda, feriti un uomo e due ragazzini

L’incidente a Udine in piazzale Varisco.

Intorno a mezzogiorno di oggi, 7 novembre, a Udine si è verificato un incidente in piazzale A. Varisco che ha coinvolto un’autovettura e uno scooter. Secondo una prima ricostruzione, un’auto BMW guidata da A.G., un uomo residente in provincia, proveniente da via Conti e diretta verso il centro città, si è scontrata con un motociclo Aprilia condotto da un minorenne, anch’esso residente in provincia, in transito da via del Cotonificio verso la periferia.

La collisione è avvenuta in corrispondenza della rotatoria di piazzale Varisco, dove, per ragioni ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta con due pattuglie, i veicoli si sono urtati. A bordo del motociclo si trovava anche un secondo minore.

A causa dell’urto tutti i coinvolti nel sinistro sono stati trasportati o si sono recati autonomamente al pronto soccorso per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti, che stanno effettuando i rilievi per stabilire le cause dell’accaduto.