Incidente a Udine

Incidente a Udine, che ha visto coinvolti una biciletta e un furgone: nel tardo pomeriggio, infatti, un ciclista è stato soccorso a seguito dell’impatto avvenuto in via Cividale, all’altezza del ponte sul Torre.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, una persona che stava pedalando in sella alla sua bicicletta si è scontrata con un furgone ed è rovinata malamente a terra. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza e quello dell’automedica proveniente da Udine. La persona è stata soccorsa e quindi trasportata in codice giallo ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.