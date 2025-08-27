Scontro all’incrocio, un’auto si cappotta: due persone ferite

L’incidente poco prima delle 7 a Udine.

Incidente nella mattina di oggi, 27 agosto, poco prima delle 7 all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Cadore a Udine. Per cause in corso di accertamento, probabilmente una mancata precedenza, si sono scontrate una Clio guidata da una donna di 34 anni e una Subaru condotta da un uomo del 1967. Uno dei veicoli è finito ruote all’aria.

Entrambi i conducenti sono usciti autonomamente dall’auto: per fortuna, nonostante la “spettacolarità” dell’incidente, avrebbero riportato ferite lievi. Sul posto i carabinieri della Radiomobile di Udine e quelli della stazione di Udine est, nonché i vigili del fuoco. Data l’arteria di forte passaggio e l’orario dello scontro, si sono registrati alcuni disagi al traffico.