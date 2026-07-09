Incendi in Friuli, nuovo fronte a Tramonti di Sopra

Dopo una settimana, non si sono ancora spenti del tutto gli incendi in Friuli causati dai fulmini: mentre alcuni fronti risultano sotto controllo grazie agli interventi di spegnimento, un nuovo focolaio è stato individuato nel territorio comunale di Tramonti di Sopra.

Il nuovo fronte è stato segnalato nella località Lastre di Peschis – Casera Cuel, nel Canal Grande di Meduna, dopo un sorvolo effettuato sulla zona interessata dagli incendi. Le operazioni per affrontare il rogo riprenderanno nella mattinata di venerdì 10 luglio con l’impiego dell’elicottero del Servizio aereo regionale. Per consentire gli interventi è già stato predisposto un vascone per il pescaggio dell’acqua da parte del Corpo forestale regionale.

Resta invece sotto osservazione l’incendio in località Monte Corda Piccola, sempre nel territorio di Tramonti di Sopra. La Stazione forestale di Polcenigo ha segnalato la necessità di ulteriori lanci a causa di alcuni segnali di ripresa delle fiamme.

Sotto controllo gli incendi di Andreis e Forni di Sotto

Nel frattempo altri incendi boschivi che hanno interessato il territorio regionale hanno raggiunto una fase di maggiore stabilità. Sul Monte Raut, nel Comune di Andreis, la Stazione forestale di Barcis ha comunicato alle 17 che l’incendio era sotto controllo dopo le operazioni di spegnimento condotte anche con il primo elicottero del Servizio aereo regionale.

Situazione analoga anche per il fronte in località Cima del Forat, tra i Comuni di Forni di Sotto e Ampezzo. La Stazione forestale di Ampezzo ha riferito che il rogo è stato posto sotto controllo dopo ulteriori interventi effettuati con il secondo elicottero regionale.

Possibili rovesci sulle Prealpi Carniche

Sul fronte meteorologico, per venerdì 10 luglio sono previsti possibili rovesci locali sulle Prealpi Carniche. Eventuali precipitazioni potrebbero contribuire a migliorare le condizioni sul territorio interessato dagli incendi, anche se la situazione resta sotto osservazione da parte delle strutture impegnate nelle operazioni di controllo.