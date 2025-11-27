A Udine presentato Includi, la progetto per integrare i disabili nel mondo del lavoro 

È stato presentato a Udine “Includi”, il progetto sviluppato da Federsolidarietà FVG – federazione delle cooperative sociali aderenti a Confcooperative – insieme a un pool di cooperative sociali, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese una piattaforma di strumenti dedicati all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. È il risultato di un percorso durato oltre un anno e mezzo, finalizzato a rendere più efficaci le collaborazioni tra imprese profit e realtà cooperative.

“Includi è un progetto che vuole aggregare le cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo – ha ricordato Luca Fontana, presidente regionale di Federsolidarietà FVG -, per riuscire a mettere a disposizione un partenariato per rispondere meglio ai bisogni, tra cui prioritariamente inserire le persone svantaggiate, mettere un sistema a rete, a disposizione degli enti pubblici, degli assessorati, ma anche delle imprese che lavorano su questo territorio, perché crediamo fortemente che solo mettendoci assieme riusciamo a rispondere a domande così complesse, ma soprattutto perché abbiamo molto da dire, abbiamo la professionalità, abbiamo 30 anni di esperienza e crediamo che su questi temi siamo in grado di ingaggiarci e di dare le risposte che siano sostenibili per questo territorio”.

Secondo i dati della Regione Friuli Venezia Giulia, le aziende soggette agli obblighi della legge 68/1999 sono 2.705, il 59% delle quali conta più di 50 dipendenti. Nonostante la crescita registrata negli ultimi anni, restano ancora 2.603 le “scoperture” rispetto alle quote di assunzione previste per le persone con disabilità. Le cooperative sociali aderenti a Confcooperative inquadrano oggi 823 lavoratrici e lavoratori svantaggiati, cui si aggiungono borse lavoro e tirocini. «Il nostro obiettivo – ha ribadito Fontana – è rendere più agevole l’accesso da parte delle imprese profit agli strumenti che favoriscono l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, ambito nel quale le cooperative sociali hanno esperienza e personale particolarmente qualificato che le rende il partner ideale per le imprese produttive».

Tra gli strumenti su cui Federsolidarietà FVG sta investendo rientrano le convenzioni “articolo 14”, che permettono alle imprese di adempiere agli obblighi della legge 68/1999 affidando una commessa a una cooperativa sociale specializzata nell’inserimento lavorativo: in regione nel 2024 erano già attive 52 convenzioni, che coinvolgono circa 130 lavoratrici e lavoratori. «Numeri che sicuramente possono crescere. I settori produttivi coinvolti sono infatti i più vari: si tratta di uno strumento duttile ed efficace, che permette di attivare commesse anche in settori innovativi», ha concluso Fontana. Le cooperative sociali aderenti a Confcooperative in Friuli Venezia Giulia sono 157, con ricavi per 356 milioni di euro.

A illustrare le possibilità per le imprese è stata l’avvocato Martina Bortoluzzi, consulente di Confcooperative. Presentato anche il sito web www.includi.org – realizzato dalla triestina Era Factory -, portale attraverso il quale le imprese profit interessate possono contattare le cooperative sociali.

Le conclusioni sono state tirate da Stefano Granata, presidente nazionale di Federsolidarietà, che ha sottolineato i traguardi raggiunti: «Oggi le cooperative sociali sono partner delle imprese profit, sia per la loro capacità di contribuire sotto il profilo della social responsibility, sia grazie alla qualità del lavoro e un know how consolidato. La capacità della cooperazione sociale di innovare l’organizzazione del lavoro e di portare nel mondo produttivo valori e benessere rappresenta anche un volano importante per fare crescere la produttività del nostro mercato del lavoro».