Diciannove cuccioli sequestrati dai carabinieri a Pertegada.

Diciannove cuccioli trasportati in condizioni incompatibili con le norme sul benessere animale, passaporti irregolari e sospetti di un commercio clandestino. È quanto emerso nel pomeriggio del 16 aprile a Pertegada, frazione di Latisana, dove i Carabinieri hanno fermato un autocarro con targa straniera al centro di un’operazione contro il traffico illecito di animali.

Il mezzo, intercettato dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Latisana, trasportava cuccioli di razze pregiate – tra cui pastori del Caucaso, Kangal, Corsi e American Bully – stipati in sei gabbie di dimensioni ridotte. Una situazione che ha subito fatto scattare ulteriori controlli, anche alla luce di segnalazioni precedenti giunte dai militari della Stazione di Lignano Sabbiadoro, che avevano notato movimenti sospetti del veicolo poco prima nella località turistica.

I controlli e le denunce.

Alle verifiche hanno partecipato anche i militari del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Udine, il Nucleo Carabinieri CITES di Trieste e i veterinari dell’azienda sanitaria Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, intervenuti per gli accertamenti sanitari e documentali.



Dai controlli sono emerse numerose irregolarità: alcuni cuccioli viaggiavano con passaporti falsi o incompleti, altri erano privi di microchip. Inoltre, il numero di animali trasportati superava i limiti previsti per gli spostamenti non commerciali, facendo ipotizzare un’attività organizzata di traffico illecito.



Per il conducente e il proprietario del veicolo, entrambi cittadini stranieri, è scattata la denuncia per maltrattamento di animali, falsità ideologica e traffico illecito di animali da compagnia. Nel corso della perquisizione, i militari hanno sequestrato anche 14 passaporti per animali, 12 fiale vuote di vaccino antirabbico, una siringa per microchip, una gabbia metallica e sei libretti sanitari.

Cuccioli affidati alle cure veterinarie: cercano una nuova casa.

I 19 cani, il cui valore sul mercato illegale è stimato attorno ai 30 mila euro, sono stati affidati alle cure dei veterinari dell’ASUFC. Dopo gli accertamenti e il recupero delle condizioni di salute, potranno essere dati in affidamento.



I cittadini interessati potranno presentare domanda compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’azienda sanitaria a questo link e inviandolo via email a asufc@certsanita.fvg.it.

Il video.