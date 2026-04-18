È stato trovato senza vita l’uomo caduto nella mattinata di oggi nel torrente in località Frasseneto, nel territorio comunale di Forni Avoltri. Dopo ore di ricerche, il corpo è stato individuato dai soccorritori, che stanno ora procedendo alle operazioni di recupero lungo il corso d’acqua.



La vittima è un uomo di 59 anni, residente nella frazione di Sigilletto. Secondo una prima ricostruzione, stava tagliando alberi insieme a un’altra persona quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto finendo nel Rio Cencenighe.

L’allarme è stato lanciato dal collega di lavoro, che ha contattato il Nue112. La Sores ha quindi attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto la zona dell’incidente anche con il supporto dell’elisoccorso regionale.

L’équipe sanitaria, calata sul posto con il verricello, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.