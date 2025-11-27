L’inaugurazione del nuovo negozio MediaWorld.

MediaWorld inaugura il negozio di Pradamano all’interno delle Gallerie Bennet, in Via Nazionale 108. La nuova apertura rientra nella strategia di sviluppo e innovazione dell’azienda, mirata a garantire una maggiore prossimità e un’offerta sempre più ricca di tecnologia, servizi e soluzioni per tutta l’area friulana.

Il nuovo MediaWorld di Pradamano che si estende su una superficie di circa 1500mq dedicati alla vendita, è stato pensato per valorizzare l’offerta di prodotti e servizi e per massimizzare l’esperienza d’acquisto del cliente. L’obiettivo è quello di rafforzare la propria presenza sul territorio di Udine, posizionandosi come un polo d’attrazione chiave per lo shopping.

L’inaugurazione.

Alla cerimonia di taglio del nastro hanno partecipato il management nazionale di MediaWorld – a testimonianza dell’importanza dell’apertura – la squadra locale che supporterà i cittadini di Pradamano, il sindaco Enrico Mossenta e l’assessore Paolo Rossi.



” Con l’inaugurazione di Pradamano, MediaWorld non si limita ad aprire un nuovo negozio, ma rafforziamo ulteriormente la nostra evoluzione da retailer a piattaforma omnicanale di servizi e soluzioni, proiettando il nostro concept ‘Experience Electronics’ in un’area chiave,” ha dichiarato Vittorio Buonfiglio, Chief Operating Officer MediaWorld. “Il nostro obiettivo è elevare lo standard del servizio, offrendo ai residenti di Pradamano e dell’intera provincia di Udine un ecosistema completo dove l’ampia offerta di prodotti si integra perfettamente con la consulenza personalizzata, le innovative Experience Zone e i touchpoint digitali. Vogliamo essere il punto di riferimento irrinunciabile per ogni esigenza tecnologica, garantendo un’esperienza d’acquisto sempre più fluida e vicina alle persone”.



Una vicinanza alla cittadinanza sottolineata anche dal sindaco Enrico Mossenta che ha dichiarato: “L’apertura di questa nuova realtà rappresenta un segnale di vitalità economica per il territorio, con ricadute positive in termini occupazionali. È importante ampliare l’offerta di servizi a disposizione della cittadinanza. Siamo particolarmente felici che MediaWorld abbia deciso di investire sul nostro territorio arricchendo così l’attrattività del centro commerciale, di servizi alla portata di tutti.”



Il nuovo store di Pradamano, inoltre, porta sul territorio nuove opportunità lavorative, con l’impiego di 28 persone provenienti dalla zona, già pronte a dare consulenza e supporto ai concittadini. Una nuova apertura che rappresenta un importante investimento di MediaWorld sul territorio, nonché un esempio concreto delle iniziative di sviluppo strategico che, grazie a tecnologia e innovazione, qualificano e fanno evolvere la qualità del lavoro e della consulenza che l’azienda, tramite la sua squadra, offre alla popolazione.

MediaWorld a Pradamano: ecco com’è.

Il nuovo negozio, varcata la soglia arricchita da una bold entrance con maxischermo che informa gli utenti sulle ultime novità e promozioni, presenta una proposta completa di servizi selezionati in base alle esigenze dei clienti della zona. L’invito a scoprire e vivere la tecnologia in prima persona, infatti, trova la sua massima espressione nelle Experience Zone, aree progettate secondo il comfort e l’informalità dell’home design, dove il cliente può immergersi in un ambiente accogliente e sentirsi a proprio agio, toccare con mano, provare, informarsi e valutare le performance del prodotto ancor prima di portarlo a casa.

A Pradamano sono due le Experience Zone presenti e sono dedicate alle passioni e preferenze che caratterizzano la clientela locale: l’Area Cucina e la Gaming Zone dotata di computer con game pass e postazioni di gioco complete.

Lo store MediaWorld di Pradamano è dotato inoltre di Smart Bar, un punto di riferimento dove i clienti possono ricevere assistenza sui prodotti acquistati e relative configurazioni e aggiornamenti, così come personalizzare i dispositivi (nuovi o già in possesso). Qui è possibile accedere anche a servizi di riparazione per smartphone e tablet, inclusi quelli fuori garanzia. Lo Smartbar offre inoltre consulenza e assistenza specifica per la sicurezza informatica, come l’installazione di software e l’attivazione di filtri parental control, oltre a servizi specializzati come l’applicazione di pellicole protettive e scudi privacy.

All’offerta dei prodotti e alla consulenza personalizzata in negozio si integrano gli altri touch point digitali (quali sito, app e display touch screen in store). In un’ottica omnicanale, infatti, i clienti potranno effettuare l’ordine sul sito mediaworld.it e finalizzarlo attraverso i servizi di Pick Up anche in 30 minuti e Pick&Pay con ritiro in store. Non da ultimo, è stato implementato un innovativo servizio di pagamento ottimizzato; il “pagamento in reparto” prevede la possibilità di effettuare transazioni direttamente con il consulente che ha supportato l’utente nell’acquisto, tramite dispositivi mobili gestiti dal personale MediaWorld.