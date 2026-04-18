San Quirino brinda con le Grandi Verticali: viaggio tra vini e abbinamenti sorprendenti

18 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Prosegue il viaggio tra le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia con la terza edizione de “Le Grandi Verticali delle Città del Vino”, che giovedì 23 aprile farà tappa a San Quirino. Un appuntamento pensato per appassionati e curiosi, all’insegna della scoperta dei vini autoctoni e degli abbinamenti gastronomici più originali.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento regionale delle Città del Vino, si sviluppa attorno al tema scelto per il 2026, “Abbinalo tu!”, un invito a sperimentare accostamenti insoliti tra calici e sapori del territorio attraverso degustazioni alla cieca.

Degustazione a Villa Cattaneo

La serata, in programma alle 19.30 nella suggestiva cornice di Villa Cattaneo, sarà guidata da Matteo Bellotto, filosofo ed esperto di vino, e porterà il titolo “La delicatezza della pianura friulana d’occidente tra Pinot grigio, Sauvignon, vitigni dimenticati e molto altro…”.

Protagonisti saranno i vini di alcune realtà del territorio – TreZero, Monica Vettor e Russolo – affiancati da prodotti artigianali locali, tra cui i Salumi del Norcino, le specialità del Panificio Blamek e le proposte gastronomiche di Al Castelu – La dimora del gusto. Un percorso sensoriale che mira a valorizzare la ricchezza della pianura friulana d’Occidente.

Un progetto che coinvolge tutto il territorio

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, con la collaborazione dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato regionale FVG, della Pro Loco Mitreo Duino Aurisina e del gruppo Degustare in compagnia.

“Il progetto ha riscosso un grande apprezzamento da parte dei winelovers anche in questa terza edizione”, ha sottolineato Tiziano Venturini, vicesindaco di Buttrio, vicepresidente nazionale e coordinatore regionale delle Città del Vino.

Le tappe precedenti

Il percorso ha già fatto registrare numeri positivi nelle tappe precedenti, ospitate nei comuni di San Dorligo della Valle/Dolina, Nimis, Moraro, Palazzolo dello Stella, Cervignano del Friuli, Torreano e Dolegna del Collio, confermando l’interesse crescente verso eventi che uniscono vino, territorio e cultura.

Sono ancora disponibili alcuni posti per la serata di San Quirino: il costo è di 35 euro a persona, con prenotazione tramite la Pro Loco Mitreo Duino Aurisina.

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