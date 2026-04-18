Anziano cade in un torrente a Forni Avoltri: in corso le ricerche

Sono in corso dalle prime ore di oggi, sabato 18 aprile, le operazioni di ricerca di un uomo di circa ottant’anni caduto nei pressi di un torrente nella frazione di Frasseneto, nel territorio comunale di Forni Avoltri.



L’allarme è scattato intorno alle 9.00, quando un testimone ha assistito alla caduta e ha immediatamente contattato la sala operativa dei Vigili del fuoco di Udine, consentendo l’attivazione tempestiva dei soccorsi.



Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, tra cui i soccorritori fluviali alluvionali del distaccamento di Tolmezzo, affiancati dai sommozzatori del Nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico di Trieste. A supporto delle operazioni è stato attivato anche l’elicottero del Reparto volo di Venezia, impegnato nelle ricognizioni dall’alto.



Le ricerche si stanno concentrando lungo il corso d’acqua e nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di individuare rapidamente l’uomo e prestare eventuale assistenza. Al momento, le operazioni sono ancora in corso.