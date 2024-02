Inseparabili nella vita e oltre: marito e moglie muoiono a 22 ore di distanza

Sposati da 60 anni, marito e moglie morti a poche ore di distanza.

Sessant’anni trascorsi assieme, inseparabili nella vita e anche oltre: Giorgio Pisa ed Ester Belletti, marito e moglie, sono infatti morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro; 86 anni lui e 87 lei, erano ricoverati in due strutture diverse.

Ester se n’è andata poco dopo le 17 di giovedì 15 febbraio all’ospedale di Udine, dove era ricoverata per il peggioramento delle sue condizioni; il marito, che non sapeva della sua dipartita ed era ricoverato al policlinico, è spirato 22 ore dopo, attorno alle 13 del giorno successivo.

Una vita trascorsa fianco a fianco, un legame che si è formato a Bologna, dove si sono conosciuti durante gli anni universitari e successivamente sposati. Giorgio, studente di medicina, ha realizzato il suo sogno diventando medico condotto a Tarvisio, dove la coppia ha vissuto per quindici anni prima di trasferirsi e aprire un ambulatorio Udine nel 1980.

Qui, Giorgio è diventato un punto di riferimento con il suo studio in piazza Belloni, assistito da Ester che gestiva le chiamate dei pazienti. Quando le loro condizioni di salute sono peggiorate e sono stati ricoverati in ospedali diversi, si sostenevano a vicenda con videochiamate. Saranno salutati con un unico funerale mercoledì 21 febbraio alle 12, nel duomo di Udine, insieme per una vita e insieme anche oltre.