Intervento urgente in viale Ungheria: via i pioppi malati

Saranno tagliati alcuni pioppi malati in viale Ungheria.

Operazione urgente di abbattimento in viale Ungheria a Udine: alcuni esemplari di Populus nigra italica, meglio noti come pioppi cipressini, saranno rimossi nei prossimi giorni a seguito di gravi criticità emerse durante recenti analisi condotte dal Comune. L’intervento, annunciato da appositi cartelli informativi lungo il viale, si concluderà entro venerdì.

Alla base della decisione, spiegano dal Comune, ci sono i risultati di un’indagine strumentale che ha rilevato condizioni di instabilità strutturale in diversi alberi, compromessi dall’aggressione di un fungo cariogeno. Il patogeno ha deteriorato la resistenza del legno, rendendo gli esemplari potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Ulteriori verifiche hanno inoltre evidenziato lesioni alle chiome e alterazioni dell’equilibrio statico dell’intero filare, fattori che aumentano il rischio di crolli e la diffusione della malattia ad altri alberi.

“Ci rammarica dover procedere con l’abbattimento di alberi che hanno accompagnato la vita di questa strada per tanti anni – ha dichiarato Ivano Marchiol, assessore al verde pubblico –. La decisione non è stata presa a cuor leggero, ma è necessaria per proteggere la sicurezza dei cittadini. Il nostro impegno è quello di rigenerare l’area con nuove piantumazioni, in un terreno sano e sicuro”.

Il Comune ha già annunciato che le piante rimosse saranno sostituite con nuove specie, selezionate secondo criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale. Una volta completata la sanificazione del terreno, prenderà il via il piano di rinnovo arboreo che punta a tutelare il verde urbano e la sicurezza della cittadinanza.